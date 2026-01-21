Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 21 gennaio 2026
Bando ISI 2024: prorogato al 27 gennaio il termine per l'upload della documentazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Avviso del 16 gennaio l'Inail comunica che il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande relative al Bando ISI 2024 subentrate e risultate ammesse agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.

Entro questo termine, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi “Click day”, dovranno trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024.
Fonte: https://www.inail.it

