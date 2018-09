Aziende in crisi: torna la CIGS per cessazione. Ripristinati gli ammortizzatori sociali cancellati dal Jobs Act

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 19 del 13 settembre scorso, ha approvato un decreto legge che ha lo scopo di intervenire sulle questioni più urgenti del paese e che prevede, tra le altre cose, il ritorno della CIGS per cessazione, una misura dedicata alle imprese in crisi, che era stata cancellata dal Jobs Act.

I sussidi, si legge nel Comunicato Stampa del Ministero del Lavoro, verranno erogati sulla base di accordi tra lo stesso Ministero, il Mise e le Regioni interessate, che potranno essere sottoscritti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e per gli anni 2019 e 2020, attraverso misure per il trattamento straordinario e l'integrazione salariale per le imprese in crisi, qualora le stesse abbiano cessato o cessino l'attività, e sussistano concrete possibilità di prossima cessione dell'azienda, o anche laddove sia possibile realizzare la reindustrializzazione del sito produttivo.

In alternativa, la regione interessata potrà attivare specifici percorsi di politica attiva.