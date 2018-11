Autotrasportatori - Fissato l'importo del contributo di iscrizione all'Albo per l'anno 2019 - Pagamento entro il 31 dicembre 2018

Con delibera n. 3/2018 del 24 ottobre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2018), il Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha confermato, per l'anno 2019, l'importo del contributo di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori nella misura stabilita per l'anno 2018.

A decorrere dal 1° novembre ed entro il 31 dicembre 2018, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2018, dovranno corrispondere, per l'annualità 2019, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 , nella misura così determinata:

a) da una quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.

b) da una ulteriore quota, in aggiunta a quella precedente, dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

- di euro 5,16: per le imprese con un numero di veicoli da 2 a 5;

- di euro 10,33: per le imprese con un numero di veicoli da 6 a 10;

- di euro 25,82: per le imprese con un numero di veicoli da 11 a 50;

- di euro 103,29: per le imprese con un numero di veicoli da 51 a 100;

- di euro 258,23: per le imprese con un numero di veicoli da 101 a 200;

- di euro 516,23: per le imprese con un numero di veicoli superiore a 200.

c) Da una ulteriore quota, in aggiunta a quelle precedenti, dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di

massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

- di euro 5,16: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva, da 6001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6001 a 11.500 chilogrammi:

- di euro 7,75: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva, da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi;

- di euro 10,33: per ogni veicolo, dotato di capacità di carico complessiva oltre 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi.

Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

a decorrere dal 5 novembre 2018 (come negli anni precedenti), direttamente on-line, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on-line; a decorrere dal 3 dicembre 2018, tramite bollettino postale cartaceo precompi lato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

Entrambe le modalità sono attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2019 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine fissato, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

Per accedere al servizio di pagamento clicca qui.