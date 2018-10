Autoriparazione - Pubblicata la prima release del massimario dei pareri ministeriali

È online la prima release del massimario dei pareri, circolari ed altri atti interpretativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di autoriparazione, aggiornata al 26 settembre 2018.

Si tratta di una raccolta sistematica di tutte le circolari, note, pareri ed altri atti amministrativi, rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di autoriparazione, attività regolamentata dalla legge n. 122 del 1992, da ultimo modificata dalla legge n. 244 del 2012, con l'introduzione di una nuova classificazione dell'attività in questione, non più suddivisa in 4 sezione (meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria) ma in 3 sezioni (meccatronica, gommista, carrozzeria).

Un indice ipertestuale facilita la consultazione dei documenti, che NSngono suddivisi in 19 argomenti.



