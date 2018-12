Attrezzature di lavoro - Pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Con decreto direttoriale del 23 novembre 2018, n. 89, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri della salute e dello sviluppo economico, ha reso noto l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 71, comma 11. D. Lgs. n. 81/2008. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72.

Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11. Tra gli obblighi dei soggetti abilitati, come disciplinato dal D.I. 11 aprile 2011, sono presenti:

- l'effettuazione di verbali delle verifiche effettuate, da riportare in un apposito registro informatizzato (trasmesso per via telematica, ogni trimestre, al soggetto titolare della funzione);

- la conservazione di tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica, per un periodo non inferiore a 10 anni;

- la comunicazione preventiva al Ministero del lavoro di ogni variazione dello stato di fatto e di diritto;

- la disponibilità al controllo della permanenza dei presupposti di base di idoneità, da parte del Ministero del lavoro (per il tramite della Commissione di cui all'Allegato III, Punto 3.1. e ss. del D.I. 11 aprile 2011);

- la comunicazione, all'atto di richiesta di iscrizione agli elenchi, dell'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lett. d), comprensivo dei nominativi dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.

Per scaricare il testo del decreto interministeriale 11 aprile 2011 clicca qui.