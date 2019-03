Astensione dal lavoro per malattia: i dati del IV trimestre 2018

Sul portale Inps sono stati pubblicati i dati del IV trimestre 2018 dell'Osservatorio statistico sul "Polo unico di tutela della malattia" relativi all'astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

I dati registrati dall'Osservatorio, ottenuti prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall'Istituto, hanno mostrato un aumento del numero dei certificati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia per il settore privato (+1,9%) sia per il settore pubblico (+2,3%).

A livello territoriale sia per il settore privato che pubblico l'aumento del numero di certificati è prevalente al Sud (+3,3% per il primo e +5,9% per il secondo), mentre al nord si registra una diminuzione (- 1,5%).

Clicca qui per leggere una sintesi del documento.