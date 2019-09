Assicurazione infortuni domestici: entro il 15 ottobre l'integrazione del premio annuale

Con un avviso pubblicato sul proprio portale l'INAIL informa che, il prossimo 15 ottobre, scade il termine per effettuare il pagamento dell'integrazione di euro 11,09 relativo all'importo annuale complessivo di euro 24,00, fissato dalla legge di bilancio 2019, della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Agli assicurati Inail è stato inviato il bollettino PA precompilato di euro 11,09 in modo da poter procedere al suo pagamento in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.

Chi non avesse effettuato il versamento di 12,91 euro pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, precisa l'inali, è tenuto a pagare i 24 euro del premio annuale in un'unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento.