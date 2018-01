Assicurazione infortuni domestici: 31 gennaio il versamento del premio annuale

L'Inail ricorda che il 31 gennaio scade il termine per il versamento del premio annuale di 12,91 euro per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Come previsto dalla legge 493/1999 sono obbligate ad assicurarsi tutte le persone tra i 18 e i 65 anni che svolgono abitualmente un'attività rivolta alla cura della casa, che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa, non sono legati da vincoli di subordinazione e prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Qui maggiori informazioni.