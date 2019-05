Assegno per il Nucleo Familiare: dall'Inps le modalità di presentazione della domanda

Con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, l'INPS chiarisce le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, a seguito delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019.

Da 1° aprile 2019 le domande devono essere presentate direttamente all'INPS esclusivamente in via telematica, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) la modalità di presentazione rimane in forma cartacea al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (codice SR16).

Oltre il servizio online, l'INPS precisa che la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati.

Per scaricare il testo del messaggio n. 1430/2019 clicca qui.