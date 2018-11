Assegno di ricollocazione CIGS: attiva la procedura per il completamento della domanda

L'Agenzia Nazionale Politi he Attive del Lavoro (ANPAL) informa che le lavoratrici ed i lavoratori in Cigs delle aziende coinvolti in accordi di ricollocazione, che hanno prenotato l'assegno di ricollocazione sul sito Anpal ed il 14 novembre hanno ricevuto via email l'esito che conferma l'accoglimento della prenotazione, possono completare la domanda tramite il sistema ADR CIGS e scegliere la sede operativa (centro per l'impiego o ente accreditato ai servizi per il lavoro) che li prenderà in carico.

Per concludere questa operazione gli utenti avranno tempo 30 giorni dalla data della comunicazione sull'esito positivo delle verifiche effettuate sulla prenotazione.