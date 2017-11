Assegno di natalità: entro il 31 dicembre la DSU per il rilascio dell'ISEE

Come noto le domande di assegno di natalità sono gestite dall'Inps, che provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.

A seguito di un monitoraggio effettuato su questi soggetti l'Istituto ha rilevato che, molti degli aventi diritto nel 2015 e/o nel 2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell'ISEE per il 2017. Questo, di conseguenza, ha portato alla sospensione dei pagamenti per l'anno in corso.

Con il Messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017 l'Inps precisa che, al fine di riattivare l'erogazione delle mensilità, è necessario che gli utenti beneficiari presentino la DSU per l'anno in corso, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, entro il 31 dicembre 2017.