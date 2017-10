Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1 luglio 2017

Con la Circolare n. 40 del 27 settembre 2017 l'Inail informa che l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016.



Anche per il 2016, infatti, l'Istat ha registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente al consumo pari a - 0,1%.

L'importo del predetto assegno è stato quindi confermato in base alla legge di stabilità 2016 che, come già noto, ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

L'Istituto informa inoltre che, come per lo scorso anno, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell'Istituto.