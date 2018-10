Artigiani e commercianti: nuova elaborazione dell'imposizione contributiva

A seguito della pubblicazione della Circolare n. 27 del 12-02-2018, che ha fornito le indicazioni operative per il pagamento delle imposizioni contributive per il 2018 per tutti gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti l'Inps, con il Messaggio n, 3754 dell'11 ottobre rende noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

Sono stati quindi predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta.