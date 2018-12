Artigiani e commercianti - Disponibili i modelli per il versamento dei contributi

Facendo seguito alla circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, avente ad oggetto "Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2018", l'INPS, con il messaggio n. 4340 del 21 novembre 2018, rende noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva dovuta da parte degli Artigiani e Commercianti iscritti alla Gestione nel corso dell'anno 2018.



Per l'anno 2018, l'aliquota di contribuzione è stata fissata:

al 24% per gli artigiani;

per gli artigiani; al 24,09% per i commercianti.

L'Istituto ha dunque predisposto i modelli F24 intestati ai soggetti iscritti alla Gestione in oggetto per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.



Detti modelli "F24" saranno disponibili, in versione precompilata, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. L'accesso ai servizi del "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 4340/2018 clicca qui.