Ape sociale e lavoratori precoci: completate le operazioni di verifica per l'accesso ai benefici

Con il Comunicato Stampa del 16 ottobre 2017 l'Inps comunica di aver completato le operazioni di verifica delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici per i richiedenti l'Ape sociale o l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

L'Istituto ha provveduto all'invio agli interessati delle comunicazioni di avvenuta certificazione del diritto alle prestazioni in parola sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Alla luce dei nuovi indirizzi interpretativi forniti dal Ministero del Lavoro in risposta alla richiesta di chiarimenti relativi alle norme in materia di accesso all'Ape sociale e di riduzione del requisito contributivo per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, l'Inps procederà al riesame delle istruttorie relative a tali categorie di lavoratori. In caso di eventuale esito positivo del riesame, sarà trasmesso d'ufficio agli interessati il provvedimento di certificazione del diritto al beneficio richiesto.