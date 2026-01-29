Anticipazione NASpI per l'autoimprenditorialità: superata l'erogazione in unica soluzione

Nella Circolare n. 1 del 15 gennaio l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte dalla legge di bilancio 2026 e in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Tra quest'ultime rientrano anche le modifiche alla disciplina in materia di incentivo all’autoimprenditorialità (anticipazione NASpI).

La legge di Bilancio 2026, modificando l’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,

ha eliminato il riferimento all’erogazione della prestazione in unica soluzione e introdotto il comma 3-bis, che prevede l’erogazione della prestazione in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASpI e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.