ANPAL: online le rettifiche agli incentivi Occupazione Mezzogiorno e Occupazione NEET

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha pubblicato due decreti di rettifica relativi all'Incentivo Occupazione Mezzogiorno e Incentivo Occupazione NEET.

In particolare, per entrambi gli incentivi, le modifiche riguardano il Decreto che identifica i lavoratori svantaggiati, ossia il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 e non più il D.M. 20 marzo 2013.

Relativamente all'incentivo Occupazione Mezzogiorno, al Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 è apportata un'ulteriore modifica che riguarda, nello specifico, l'articolo 4, comma 3. Viene infatti precisato che, per il riconoscimento dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, non è richiesto il requisito di disoccupazione.

Ricordiamo che l'Incentivo Mezzogiorno, attivo dal 1° gennaio 2018 per l'intero anno, riguarda i lavoratori e le lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età ed i lavoratori e le lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.



L'Incentivo Occupazione NEET, anch'esso attivo dal dal 1° gennaio 2018 per l'intero anno, riguarda i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.

Entrambi gli incentivi prevedono sgravi dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps.