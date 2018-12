Alternanza scuola-lavoro - In arrivo dal 2019 i voucher per gli studi professionali

Porte aperte agli studenti negli studi professionali, per rilanciare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei tirocini curriculari.

È l'obiettivo del progetto pilota, il primo in Italia, varato lo scorso 4 dicembre da E.BI.PRO. (l'Ente nazionale bilaterale degli studi professionali) ed operativo dai primi mesi del 2019 che mette a disposizione di professionisti e studenti un voucher fino a 1.200 euro per avvicinare gli studenti della scuola superiore e delle università al mondo della libera professione.

Lo ha reso noto CONFPROFESSIONI, con un comunicato stampa del 13 dicembre 2018, pubblicato sul proprio sito Internet.

Per ogni studente ospitato, i professionisti riceveranno un contributo una tantum di 1.000 euro. Tale cifra servirà a finanziare le attività di tutoraggio e comprenderà anche un contributo per l'acquisto di libri o strumenti tecnologici a favore del giovane coinvolto nel percorso. Il voucher sarà incrementato di 100 euro in caso in cui il progetto riguardi lo studente in condizione di disabilità..

A breve sul sito di E.BI.PRO. sarà pubblicato il regolamento che prevedrà requisiti e condizioni di accesso.

