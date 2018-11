Alternanza scuola-lavoro - ANPAL pubblica il primo report sui Piani Generali di Supporto (PGS)

I 220 tutor specializzati, selezionati e formati dall'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con Unioncamere, hanno concordato con quasi 1000 istituti le azioni per sviluppare e potenziare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola - lavoro.

Questo è il primo dato scaturito dal report effettuato dall'ANPAL per quanto riguarda i Piani generali di supporto a livello nazionale.

Il Piano generale di supporto (PGS) è un documento che formalizza le proposte di assistenza tecnica sviluppate da ANPAL Servizi, per rispondere alle esigenze degli istituti scolastici, e rappresenta il primo contributo che i tutor forniscono ai dirigenti scolastici.

La figura del tutor, come facilitatore di processi di transizione al lavoro per gli studenti, è fondamentale nel quadro di una più ampia rete dei servizi per le politiche attive dove sviluppare e consolidare la relazione tra scuole e imprese.

Il documento fornisce una prima sintesi a livello nazionale dei principali dati emersi dall'analisi dei Piani Generali di Supporto, strumento utilizzato dal tutor per formalizzare la richiesta di assistenza tecnica espressa dalle scuole.

A tale proposito, dopo aver illustrato la logica e i contenuti del PGS, unitamente alla metodologia utilizzata per raccogliere ed elaborare le informazioni, si propone una lettura critica dei principali elementi emersi rispetto alle caratteristiche degli istituti scolastici sottoscrittori dei PGS e dell'assistenza tecnica concordata in relazione ai diversi ambiti di intervento.

Un'attenzione particolare è stata riservata all'analisi delle specifiche richieste ricevute relativamente all'ambito transizione.

Alcuni tra i principali dati che emergono dal report dell'ANPAL sono:

- il 50,22% degli studenti interessati nel Piano frequenta il liceo, il 32,35% un istituto tecnico e il 17,42% un indirizzo professionale;

- 3751 sono le persone impiegate nelle scuole per favorire percorsi di alternanza di qualità;

- il 79% degli istituti scolastici impegna al massimo 5 risorse, mentre solo il 6% ne impiega più di 10;

- il 41% delle scuole che hanno sottoscritto un Piano generale di supporto si trova al Nord, il 25% al Centro, il 21% al Sud e il 13% nelle Isole;

- il 91% degli istituti ha chiesto l'assistenza tecnica dei tutor per l'analisi del contesto territoriale, il 78% per la progettazione dell'alternanza scuola - lavoro, il 72% per la realizzazione dell'alternanza e il 44% per una valutazione dei percorsi di alternanza.

Per scaricare il testo del report pubblicato dall'ANPAL clicca qui.