Agenzie per il lavoro: nel periodo natalizio picco di assunzioni nei settori tradizionali ma anche nel settore digitale

Siamo in periodo di festività natalizie e, come di consueto, crescono le opportunità fornite dalle agenzie per il lavoro, nei settori tradizionali (turismo, grande distribuzione, moda e lusso) ma anche nel modo digitale. Sono infatti più di 16.000 le opportunità di lavoro offerte dalle Agenzie per questo periodo dell'anno.

Da una rilevazione dell'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro (Assolavoro) risulta che, a fianco dei settori tradizionali che registrano un picco di assunzioni durante le festività, sono in crescita le richieste di figure professionali nuove, collegate al mondo digitale, all'intelligenza artificiale e al trattamento dei dati.

In particolare, sono richieste figure legate al cosiddetto machine learning, la branca dell'intelligenza artificiale che in grado di sviluppare algoritmi che possono "imparare" o adattarsi ai dati e fare previsioni.

Altre figure richieste in questo settore sono:

il Data Scientist , in grado di analizzare e interpretare i dati memorizzati dai dispositivi digitali per trarne un vantaggio strategico e competitivo per le aziende;

il Big Data Developer , una figura capace di creare strutture di sistemi in grado di raccogliere i dati in modo efficace;

il Game designer, autore di giochi digitali che, oltre ad inventare il gioco, si occupa di definirne regole e struttura, di cui elabora le dinamiche e le modalità di svolgimento.

Maggiori informazioni nella Nota Stampa di Assolavoro.