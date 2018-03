Agenti di commercio - L'ENASARCO pubblica i minimali e i massimali 2018

A seguito della pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono stati pubblicati, sul sito della Fondazione ENASARCO, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2018.

Per gli agenti plurimandatari:

il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.275,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.044,00 euro);

per ciascun rapporto di agenzia è pari a (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.044,00 euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 423,00 euro (105,75 euro a trimestre).





Per gli agenti monomandatari: il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.913,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 euro);

per ciascun rapporto di agenzia è pari a (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 846,00 euro (211,50 euro a trimestre).

Ricordiamo che il Regolamento delle attività istituzionali del 2013 (attualmente in vigore), all'art. 4, prevede un aumento delle aliquote contributive molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dal 13,5% al 17%.

Dal 1° gennaio 2018, per il fondo previdenza, l'aliquota è pari al 16% (di cui 13% aliquota previdenza e 3% a titolo di solidarietà) delle provvigioni maturate a partire dal primo trimestre di quest'anno.

Il contributo è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario.

Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad euro 800,00 per l'agente monomandatario e ad euro 400,00 per l'agente plurimandatario.

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché.

I massimali provvigionali ed i minimali contributivi dovranno essere rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

