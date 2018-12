Accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito: chiarimenti dall'Inps sul monitoraggio delle risorse disponibili

Con il Messaggio n. 4622 dell'11 dicembre 2018 l'Inps fornisce chiarimenti circa i criteri per il monitoraggio delle risorse disponibili per l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito. In particolare l'Istituto informa che, per il 2018 e gli anni successivi, saranno utilizzati criteri diversificati a seconda del settore del Fondo di solidarietà interessato.

Le domande di assegno straordinario saranno monitorate utilizzando il criterio del cosiddetto "biennio mobile" per i settori del credito ordinario, del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tali modalità saranno rivalutate in caso ulteriori settori destinatari dei Fondi di solidarietà fossero interessati al trattamento di assegno straordinario.