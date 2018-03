Voucher digitalizzazione: pubblicato l'elenco delle imprese ammissibili

Sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato l'elenco delle imprese beneficiarie del Voucher per la digitalizzazione delle PMI, un'agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il MISE fa sapere che nell'elenco, consultabile per regione, non è indicato l'importo del Voucher concedibile. Questo in quanto, considerato che il riparto delle risorse oggi disponibili tra le oltre 90.000 domande presentate porterebbe all'assegnazione di un'agevolazione sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla singola impresa, si sta contemplando la possibilità di integrare la copertura finanziaria dell'intervento.

E' comunque già possibile cominciare ad effettuare le spese programmate nei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico presentati.