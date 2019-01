Verifica Requisiti Contribuenti Forfetari e Contribuenti Minimi 2019: in promozione fino al 31 gennaio!

Abbiamo pubblicato ladei software

Il primo consente una rapida "checklist" per verificare se un contribuente persona fisica può, per il periodo d'imposta 2018, accedere/permanere nel regime dei c.d. "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015, come modificati dalla Manovra di Bilancio 2019).

Il secondo consente una rapida "checklist" per verificare se un contribuente persona fisica può, per il periodo d'imposta 2019, continuare a rimanere nei regimi dei c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27, commi 1 , D.L. 98/2011).

Entrambi i software sono IN PROMOZIONE ad un prezzo vantaggioso FINO AL 31 GENNAIO 2019.