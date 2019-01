UTILITÀ BILANCIO E DICHIARAZIONI 2019: tutto il necessario per il Professionista

Abbiamo pubblicato il pacchetto UTILITÀ BILANCIO E DICHIARAZIONI 2019 (esercizio 2018) , che comprende i software in MS Excel utili al Professionista per gestire gli adempimenti inerenti l'attività dello Studio in tema di bilancio e dichiarazioni.

Il pacchetto, che contiene 5 diversi software per un valore totale di 150 euro, viene proposto AL PREZZO NOTEVOLMENTE VANTAGGIOSO di 65 euro, oltre ad iva e comprende:

Deduzione ACE Società di Capitali 2019 (Esercizio 2018), foglio di calcolo per la determinazione dell'ACE relativa alle società di capitali per esercizi chiusi al 31/12/2018;



Deduzione ACE Ditte Individuali e Società di Persone 2019 (Esercizio 2018), foglio di calcolo per la determinazione dell'ACE relativa alle ditte individuali e alle società di persone per esercizi chiusi al 31/12/2018;



Crediti Debiti in valuta estera 2019 (Esercizio 2018), cartella di lavoro che consente la gestione contabile/fiscale dei crediti e dei debiti presenti nel bilancio d'esercizio ed espressi in valuta estera;



Imposte anticipate e differite per bilanci al 31.12.2018, foglio di lavoro per calcolare imposte anticipate e differite per soggetti IRES;



Deduzione per Irap pagata nel 2018, software che consente di determinare l'importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all'Irap pagata nel periodo d'imposta 2018.



Buon lavoro!

Lo Staff di AteneoWeb.