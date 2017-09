Un'altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5 ottobre

L'Agenzia entrate ha comunicato che il servizio web 'Fatture e Corrispettivi', temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile entro martedì 26, a conclusione di alcuni interventi correttivi. Il riavvio sarà però solo parziale perché su alcune funzionalità sono ancora in corso interventi da parte di Sogei. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità:

modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web;

la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi;

la precompilazione dei dati all'interno della funzionalità di generazione dati fattura.

In considerazione dei disagi sopravvenuti, l'Agenzia Entrate ha comunicato che, con provvedimento del direttore in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.



Inoltre, gli uffici dell'Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza.