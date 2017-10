Tutto sulle locazioni brevi: dall'Agenzia Entrate guida e video tutorial

Con il Decreto Legge n. 50/2017 è stata introdotta una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette "locazioni brevi".

Sul tema l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari e i locatori devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.



I temi trattati nel documento, dal titolo "LOCAZIONI BREVI: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari", riguardano il come e quando si applicano le nuove regole, come optare per la cedolare secca, come inviare i dati dei contratti e quando operare la ritenuta.

Le Entrate mettono inoltre a disposizione un video tutorial sul canale YouTube dell'Agenzia, che spiega le novità normative e i nuovi obblighi per i soggetti intermediari e cittadini.