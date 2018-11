Tutto quello che c'è da sapere sulle agevolazioni fiscali per le persone disabili

L'Agenzia delle Entrate ricorda, a tutti coloro che fossero interessati ad avere tutte le informazioni utili relative alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, che è disponibile un'apposita sezione del proprio portale che chiarisce ogni dubbio in proposito.

Sono infatti numerose le misure tributarie di vantaggio riservate alle persone con disabilità ed i loro familiari, come ad esempio quelle relative alle spese sostenute per l'acquisto di veicoli, l'assistenza personale e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Agevolazioni particolari, poi, sono riservate all'acquisto e al mantenimento del cane guida per i non vedenti, ai servizi di interpretariato dei sordi, agli acquisti degli ausili tecnici e informatici.

Ed ancora la deduzione dal reddito dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica, oltre ai figli a carico che beneficiano di un maggiore sconto sull'Irpef.

Possono usufruire dei benefici fiscali:

le persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio;

le persone con handicap psichico o mentale;

i non vedenti e i sordi.

Altri benefici sono destinati ai familiari delle persone con disabilità.

Per approfondire l'argomento le Entrate hanno messo a disposizione un'utilissima guida (in lingua italiana ed in lingua tedesca) ed un breve video che illustra i vantaggi offerti dalle agevolazioni fiscali a favore dei disabili per l'acquisto di veicoli.