Giovedì 29 gennaio 2026
Truffe online: allarme UIF per email false con uso improprio di nome e logo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) segnala il verificarsi di recenti tentativi di truffa messi in atto attraverso l’utilizzo indebito del nome, del logo della UIF e dei nominativi di suoi dipendenti.
I messaggi fraudolenti, diffusi via email, hanno l’obiettivo di indurre i destinatari a fornire dati personali o finanziari e/o a effettuare versamenti di denaro. 

La UIF precisa di essere totalmente estranea a tali richieste, raccomandando agli utenti che ricevessero questo tipo di comunicazioni sospette, di:

  • non rispondere alle email ricevute;
  • non cliccare su link e non aprire eventuali allegati;
  • cancellare immediatamente i messaggi;
  • non fornire in alcun caso dati personali o finanziari sensibili;
  • non effettuare pagamenti di alcun tipo;
  • valutare la possibilità di presentare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia o Polizia Postale).

L'autorità ricorda inoltre che la UIF non intrattiene rapporti con i privati cittadini e non richiede mai dati personali o sensibili tramite email, posta o telefono, né chiede pagamenti o avvia iniziative per il recupero di somme eventualmente versate.
Fonte: https://uif.bancaditalia.it

