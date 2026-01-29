Truffe online: allarme UIF per email false con uso improprio di nome e logo

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) segnala il verificarsi di recenti tentativi di truffa messi in atto attraverso l’utilizzo indebito del nome, del logo della UIF e dei nominativi di suoi dipendenti.
I messaggi fraudolenti, diffusi via email, hanno l’obiettivo di indurre i destinatari a fornire dati personali o finanziari e/o a effettuare versamenti di denaro.
La UIF precisa di essere totalmente estranea a tali richieste, raccomandando agli utenti che ricevessero questo tipo di comunicazioni sospette, di:
L'autorità ricorda inoltre che la UIF non intrattiene rapporti con i privati cittadini e non richiede mai dati personali o sensibili tramite email, posta o telefono, né chiede pagamenti o avvia iniziative per il recupero di somme eventualmente versate.
