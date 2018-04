Triangolazioni IVA: la nuova applicazione cloud (anche per smartphone)

art. 38, c. 7 - triangolazione dove il soggetto Italiano è l'ultimo cessionario (richiama l'art. 44, c. 2, lett. a);

art. 40, c. 2 - triangolazione in cui l'Italiano è promotore dell'operazione;

art. 41, c. 1, lett. a) - triangolazione in cui l'Italiano è primo cedente;

art. 58, c. 1 - triangolazione con due soggetti Italiani, primo cedente e promotore della triangolazione.

E' in linea, l'applicazione che consente, in modo chiaro e dettagliato, di avere un quadro preciso delle incombenze ai fini IVA in caso di operazioni commerciali a cui partecipa un'azienda italiana e che coinvolgono operatori di diverse nazionalità.In base al ruolo ricoperto dal soggetto Italiano (cedente, promotore, cessionario) trovano infatti applicazione diverse norme.In particolare le triangolazioni comunitarie sono disciplinate dai seguenti articoli contenuti nel D.L. 30.08.1993, n. 331:

