Territorialità servizi relativi a beni immobili: chiarimenti dalle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nell'apposita sezione del proprio sito internet, il Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, che stabilisce che:

"Nell'ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall'esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il committente non residente può ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge".