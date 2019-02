Tax credit programmazione 2018 - Disponibili i moduli per la presentazione delle domande

Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale Cinema, con un comunicato stampa del 17 gennaio 2019, ha reso noto di aver messo a disposizione la modulistica per usufruire del credito d'imposta noto come "tax credit" relativo alla programmazione effettuata nel 2018.

Da tener presente che la modulistica per la presentazione delle domande relative al credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica ("Tax credit programmazione 2018") di cui agli articoli 15 e seguenti del D.M. 15 marzo 2018 è differente a seconda del momento in cui si presenta la domanda e precisamente. Pertanto le richieste potranno essere inviate:

- attraverso la modulistica denominata "periodo gennaio" attualmente disponibile su DGCOL (Direzione Generale Cinema On Line) - Le domande potranno essere presentate fino al 28 gennaio 2019;

- attraverso una modulistica apposita, denominata "recupero 2018" che sarà attivata successivamente sulla piattaforma DGCOL - Lele domande potranno essere presentate dal 4 febbraio al 25 marzo 2019. Disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 220 del 14 novembre 2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (Tax credit programmazione) è una delle misure volte a promuovere nuovi strumenti di sostegno a favore del cinema e dell'audiovisivo.

Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

Per accedere al sito del Ministero clicca qui.

Per accedere allo Sportello telematico on line per le domande di contributo clicca qui.