Svolgimento tirocinio professionale aspiranti revisori legali: avviata una consultazione pubblica

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Linee guida per lo svolgimento del tirocinio professionale degli aspiranti revisori legali, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.



Scopo della Linee guida, che includono i criteri a cui il tirocinante deve attenersi nel quadro del percorso di abilitazione, è quello di "costituire un riferimento anche per i "dominus", chiamati ad impostare l'attività di tirocinio e a vigilare in ordine all'effettiva valenza formativa dello stesso. Viene, inoltre, proposto un modello-tipo di relazione, organizzato in sezioni, corrispondenti alle principali aree tematiche inerenti lo svolgimento del tirocinio".

Il documento è posto in consultazione per 30 giorni. Istituzioni, enti privati rappresentativi della professione, esperti ecc. potranno quindi presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il 7 dicembre 2017, utilizzando un apposito modello, che dovrà essere compilato e trasmesso tramite PEC all'indirizzo rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it .