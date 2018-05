Studi di settore: online i software di compilazione Gerico e Parametri 2018

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software Gerico 2018, che consente di compilare gli studi di settore ed in particolare di calcolare la congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi "crisi", per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2017.

E' stato inoltre pubblicato il software Parametri 2018, che consente di determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore oppure, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.