Startup innovative - Pienamente operative le modifiche agli incentivi fiscali per gli investimenti - L'OK dall'Unione europea

Con un comunicato stampa del 2 ottobre 2017 - di cui ha dato evidenza anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito - il Ministero dello Sviluppo Economico informa che sono pienamente operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in Startup innovative, previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) (art. 1, commi dal 65 al 73) e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

Gli incentivi, volti a sostenere, in maniera stabile e permanente, la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle startup innovative.



In particolare:

per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui;

è prevista una della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui; per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

Tali agevolazioni potranno essere fruite stabilmente: la legge di bilancio per il 2017, infatti, le ha rese permanenti.



Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico e scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.