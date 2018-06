Stanchi di fare la fila agli sportelli per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione? E' attivo il servizio 'Prenota ticket'

E' attivo dal 25 giugno il servizio "Prenota ticket", dedicato ai cittadini che desiderano fissare un appuntamento (ticket) per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione presso uno degli sportelli dell'Agenzia Entrate-Riscossione utilizzando il proprio computer, smartphone o tablet attraverso il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, evitando in questo modo lunghe file e inutili perdite di tempo.

E' possibile prenotare un ticket per il giorno stesso o per i quattro giorni lavorativi successivi, individuando:

la tipologia di servizio

lo sportello

la fascia oraria tra quelle disponibili.

I servizi prenotabili mediante il «Prenota Ticket» sono:

Pagamenti

Rateizzazioni

Informazioni/Altri Servizi

Per ricevere il ticket "virtuale" è necessario seguire il percorso guidato e compilare il form disponibile a questa pagina.

Il servizio è attualmente attivo sui seguenti sportelli:

- Bari 1-Marin, in Via Marin 3;

- Cosenza, in Via 24 Maggio 47;

- Milano 1-Lario, in Via Lario angolo Via Francesco Arese;

- Napoli 1-Meridionale, in Corso Meridionale 52;

- Roma 2-Colombo, in Via Cristoforo Colombo 271;

- Roma 3-Aurelia, in Via Aurelia 477;

- Torino 1-Alfieri, in Via Alfieri 11;

- Verona, in Via Giolfino 13.

Per maggiori informazioni sul servizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione un'utile guida alla navigazione del servizio Prenota ticket.