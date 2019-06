Sport bonus: tempo fino al 4 luglio per l'invio della domanda per l'accesso al credito d'imposta (prima finestra 2019)

L'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto la prima delle due finestre previste nell'anno per usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Questi i passaggi che caratterizzano questa prima fase della procedura:

la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019 , indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019 ;

, indicando nell'oggetto della mail: ; l'Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;

entro il 19 luglio verrà pubblicato su questo sito l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale;

nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;

i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l'erogazione in denaro;

l'Ufficio per lo sport pubblica successivamente l'elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Nella sezione Modulistica dello Sport Bonus è possibile scaricare il modulo di richiesta in base alla categoria di appartenenza.