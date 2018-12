Spese per l'adozione minori stranieri: chiarimenti sulla deduzione in caso di procedura non andata a buon fine

L'Agenzia delle Entrate, tramite la rubrica della propria rivista telematica di FiscoOggi, risponde in tema di deduzione delle spese per l'adozione di minori stranieri in caso di procedura non andata buon fine.

Come previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. l-bis, Tuir, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 50%.

Richiamando la Risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate precisa che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i contribuenti interessati alla deduzione ("spese sostenute dai genitori adottivi") deve essere interpretata nel senso di "spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi".

Di conseguenza, si può fruire dell'agevolazione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.