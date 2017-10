Sostegno a grandi imprese in crisi: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16-10- 2017 è stato pubblicato il Decreto-Legge 16 ottobre 2017 n. 148 che contiene disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.Il decreto, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta, prevede in particolare il sostegno a grandi imprese in crisi e l'incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.