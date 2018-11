Soppressa la protocollazione delle fatture di acquisto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 titolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" che comprende 6 articoli (dal 10 al 15) dedicati a disposizioni in materia di semplificazione fiscale e in particolare della fattura elettronica.

Tra le attese novità segnaliamo la soppressione dell'obbligo di protocollazione delle fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

L'articolo 13 del DL 119/2018 prevede infatti che all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siano apportate, già a decorrere dal 24/10/2018, le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;



b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.



Il nuovo testo dell'articolo 25 - Registrazione degli acquisti è pertanto il seguente:

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

