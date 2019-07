Società di persone - Sulla revocabilità dello stato di liquidazione - Approfondimento del CNN

Sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato è stato pubblicato il testo del nuovo studio n. 111-2019/I, dedicato a "La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone" di Francesco Paolo Petrera (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 21 maggio 2019).

Lo studio si propone di dimostrare la possibilità, anche per le società di persone, di procedere alla revoca dello stato di liquidazione. A tal fine viene operato un costante confronto con la disciplina data, dal legislatore del 2003, per le società di capitali, disciplina utile, oltre che per supportare la tesi dell'ammissibilità di tali operazioni, anche per desumere spunti per la ricostruzione della disciplina da applicare.



In tale percorso argomentativo vengono poi analizzati gli indici positivi che già in precedenza avevano portato la dottrina a risolvere positivamente la domanda sulla revocabilità dello stato di liquidazione nelle società personali.

Inevitabilmente, assume particolare rilevanza la fattispecie della revoca implicita dello stato di liquidazione, analizzata anche alla luce della possibilità di modifiche tacite del contratto per tali tipi societari.

Sono poi oggetto di specifiche valutazioni l'efficacia di tali decisioni, l'eventuale diritto di opposizione da parte dei creditori ed il diritto di recesso per i soci contrari.



Sommario: Premessa -1. Il dies a quo - 2. L'ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione e la ricostruzione della disciplina applicabile - 3. Revoca tacita e revoca implicita - 4. L'efficacia immediata della revoca dello stato di liquidazione - 5.Consenso unanime o anche decisioni a maggioranza? - 6. Il diritto di recesso - 7. Conclusioni

