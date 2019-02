Sistema nazionale ciclovie turistiche - Stanziati oltre 361 milioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, recante "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche".

Il decreto, emanato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, prevede lo stanziamento complessivo di euro 361.780.679,60 destinati al finanziamento dei costi della progettazione e della realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, nonché di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Tali risorse sono articolate come segue:

annualità 2016: euro 4.780.679,60; annualità 2017: euro 50.000.000,00; annualità 2018: euro 67.000.000,00; annualità 2019: euro 40.000.000,00; per ciascuna delle annualità' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00 (art. 1).

Il decreto individua i criteri di ripartizione delle risorse stanziate nel 2015 e nel 2016, disciplinando la progettazione e realizzazione delle opere (artt. 3 - 7).

Prevista, inoltre, la costituzione un tavolo permanente di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (art. 8).

Alle Regioni il compito di redigere gli studi di fattibilità, finanziati con circa 5 milioni di euro nel maggio 2017, e di inviarli al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'obiettivo è di offrire 10 ciclovie nazionali sicure e di qualità, per un turismo sostenibile che valorizzi gli itinerari storici, culturali e ambientali lungo tutta la penisola.

Le ciclovie sono state individuate su proposte dei territori e delle associazioni del settore e raggiungeranno un'estensione di circa 6.000 chilometri, richiamandosi al progetto "EuroVelo", i 15 corridoi ciclistici che attraversano il continente europeo.

Si tratta di un importante investimento per il destino economico di tante aree del Paese: finalmente si punta su opere in perfetta simbiosi con il territorio circostante, sulla mobilità sostenibile e in particolare la ciclabilità e su una forma di fruizione turistica del territorio che porterà certamente posti di lavoro e opportunità economiche per i territori attraversati dalle ciclovie.



Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Per saperne di più dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti clicca qui.