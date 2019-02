Sisma bonus: nella guida dell'Agenzia Entrate tutte le info utili per usufruire delle detrazioni

Il Dl n. 63/2013 ha introdotto un'agevolazione (il cosiddetto "sisma bonus") che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita in caso di lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive, eseguiti su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Sul tema l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la guida "Sisma Bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici", aggiornata a febbraio 2019, con tutte le informazioni utili per poter accedere al beneficio.