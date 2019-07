Sisma bonus e ristrutturazioni edilizie: online le guide sulle detrazioni fiscali aggiornate a luglio 2019

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli aggiornamenti a luglio 2019 delle guide fiscali:

SISMA BONUS: LE DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Nella nuova versione della guida tutte le informazioni utili per poter accedere al beneficio.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli aggiornamenti più recenti riguardano: