Si' del Garante alla sperimentazione di nuovi sistemi antievasione se c'è tutela dei contribuenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera all'agenzia delle Entrate per l'utilizzo sperimentale di modelli predittivi del rischio evasione attraverso la selezione automatizzata di posizioni fiscali dei potenziali evasori, anche mediante lo scambio di informazioni con amministrazioni estere.

C'è dunque l'ok alla sperimentazione messa in campo per combattere l'evasione fiscale ma il tutto, precisa il Garante, deve essere effettuato nel rispetto di precise garanzie a salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Gli approfondimenti sul tema sono contenuti in due distinti pareri su due schemi di provvedimento [doc. web n. 9106360 e n. 9106329] del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che l'Autorità ha adottato, e che riguardano rispettivamente contribuenti con incongruenze tra i redditi dichiarati e i loro rapporti bancari e finanziari, e cittadini che hanno intrattenuto rapporti con operatori finanziari all'estero non coerenti con le informazioni in possesso del fisco.