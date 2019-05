Servizio consultazione fatture elettroniche intermediari: se la delega è conferita prima del 21 dicembre 2018 è necessario acquisire una nuova

L'Agenzia delle Entrate, nella FAQ n. 61 pubblicata il 18 aprile scorso, si è espressa in tema di fatturazione elettronica ed in particolare in merito alla possibilità, da parte di un professionista che ha acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, di poter utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto di un cliente.

Sul tema l'Agenzia ha chiarito che le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) da tale servizio, è necessario che gli intermediari delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.