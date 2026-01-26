AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 26 gennaio 2026
Aggiungi ai preferiti

Rottamazione-quinquies, pagamento in unica soluzione: cosa succede se si effettua dopo il 31 luglio 2026

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, chiarendo diversi aspetti applicativi della nuova definizione agevolata, tra cui le ipotesi di decadenza dal beneficio.

Tra i quesiti affrontati, uno riguarda il pagamento in un’unica soluzione e le conseguenze di un versamento effettuato oltre la scadenza del 31 luglio 2026.
Sul punto l'Agenzia non lascia spazio a interpretazioni: il mancato o insufficiente pagamento entro tale termine comporta l’inefficacia della definizione agevolata. In altre parole, chi ha scelto il pagamento in unica soluzione e paga in ritardo perde automaticamente i benefici della Rottamazione-quinquies e i carichi tornano integralmente esigibili secondo le regole ordinarie.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS