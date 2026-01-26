L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, chiarendo diversi aspetti applicativi della nuova definizione agevolata, tra cui le ipotesi di decadenza dal beneficio.

Tra i quesiti affrontati, uno riguarda il pagamento in un’unica soluzione e le conseguenze di un versamento effettuato oltre la scadenza del 31 luglio 2026.

Sul punto l'Agenzia non lascia spazio a interpretazioni: il mancato o insufficiente pagamento entro tale termine comporta l’inefficacia della definizione agevolata. In altre parole, chi ha scelto il pagamento in unica soluzione e paga in ritardo perde automaticamente i benefici della Rottamazione-quinquies e i carichi tornano integralmente esigibili secondo le regole ordinarie.