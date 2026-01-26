L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, chiarendo diversi aspetti applicativi della nuova definizione agevolata, tra cui le ipotesi di decadenza dal beneficio.
Tra i quesiti affrontati, uno riguarda il pagamento in un’unica soluzione e le conseguenze di un versamento effettuato oltre la scadenza del 31 luglio 2026.
Sul punto l'Agenzia non lascia spazio a interpretazioni: il mancato o insufficiente pagamento entro tale termine comporta l’inefficacia della definizione agevolata. In altre parole, chi ha scelto il pagamento in unica soluzione e paga in ritardo perde automaticamente i benefici della Rottamazione-quinquies e i carichi tornano integralmente esigibili secondo le regole ordinarie.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti