Rottamazione quinquies e rate non pagate: quando si rischia davvero la decadenza

L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), chiarendo diversi aspetti applicativi della nuova definizione agevolata, tra cui le ipotesi di decadenza dal beneficio.
In particolare, la Rottamazione-quinquies perde efficacia in caso di omesso o insufficiente versamento:
Quando si verifica la decadenza, la normativa stabilisce che:
Ma cosa accade se si salta una rata diversa dall’ultima?
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento importante.
Nel caso di pagamento rateale, la legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata del piano senza incorrere immediatamente nella decadenza dalla definizione agevolata.
In pratica, se una rata non viene pagata (o viene pagata solo in parte), il contribuente mantiene il beneficio a condizione che nei versamenti successivi recuperi l’importo non corrisposto. Quando viene pagata la rata successiva, la somma versata viene infatti imputata automaticamente alla rata precedente rimasta insoluta, in tutto o in parte.
L’effetto pratico: attenzione all’ultima rata
Questo meccanismo, però, può avere conseguenze rilevanti.
Si pensi, ad esempio, a una Rottamazione quinquies articolata in tre rate:
In questo caso, il pagamento effettuato a saldo della terza rata viene imputato alla seconda rata rimasta impagata. Di conseguenza, dal punto di vista sostanziale, risulta non versata l’ultima rata del piano.
Poiché il mancato pagamento dell’ultima rata comporta espressamente la decadenza dalla Rottamazione quinquies, il contribuente perde il beneficio della definizione agevolata e l’Agente della riscossione può riprendere integralmente le attività di recupero.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti