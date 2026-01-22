Rottamazione-quinquies: attivo il servizio per presentare la domanda di adesione



Sul sito internet dell'Agenzia Entrate-riscossione è attivo il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che consente ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023 senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio.

La misura, ricordiamo, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria e contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Come presentare la domanda

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile, nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” del sito internet dell'Agenzia Entrate-riscossione, utilizzando una delle due modalità previste:

Online in area riservata, accedendo con le proprie credenziali

Per coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio propone già i soli debiti “rottamabili”.

A disposizione dei contribuenti anche il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Online in area pubblica, senza necessità di credenziali di accesso

Se si accede all'area pubblica si potranno inserire solo i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.

Gli intermediari fiscali potranno compilare la domanda per i propri assistiti direttamente dall’area riservata EquiPro.



Sul sito dell'Agenzia è possibile consultare le FAQ sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.