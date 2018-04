Giovedì 12 aprile 2018

L'Agenzia Entrate sta inviando oltre 300 mila lettere ai contribuenti che potranno accedere alla "rottamazione bis" per i carichi affidati all'Agenzia Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e per i quali non risulta ancora notificata la cartella o l'avviso.



Le lettere riportano:

• il numero della cartella/avviso;

• l'Ente creditore che ha affidato il carico per la riscossione;

• il debito residuo alla data del 02 marzo 2018 del carico posto in riscossione;

• il debito che potrebbe essere oggetto di "rottamazione";

• il debito da pagare in caso di adesione alla "rottamazione";

• il debito residuo escluso dalla rottamazione, poiché non ne ricorrono i presupposti di legge.



Per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018.





